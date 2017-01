Los veteranos de guerra creemos tener un argumento sólido para abonar la idea de la no movilidad del día establecido para honrar la memoria de los caídos y el reconocimiento a quienes seguimos con vida. La mayoría de los ex combatientes luego de finalizada la guerra retomaron sus vidas. El grueso, que ronda los cincuenta y pico de años, trabaja en los más variados oficios y profesiones; si el feriado se corre, lo que terminará ocurriendo es que, como la mayoría de los actos oficiales se suelen hacer el mismo 2 de abril (sea o no feriado), los veteranos de guerra de Malvinas (VGM) no podrán concurrir por sus obligaciones laborales. Lo que deja sin sentido las razones que motivaron la creación de este día.