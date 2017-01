Entiendo que los historiadores honrados no deben silenciar las obras de sus colegas sino ventilarlas y debatirlas, por una cuestión de honestidad intelectual. Algunas cosas que dice Ocampo: "Las cuatro provincias argentinas por herencia virreinal que componían el llamado Alto Perú, hoy llamadas Bolivia en obvio homenaje a Bolívar, quien fue su verdadero Libertador, junto a Sucre, constituían el objetivo que el gobierno argentino encomendó a San Martín. Eran provincias argentinas. San Martín, al cabo de diversas incidencias, descartó esta misión, optando por cruzar los Andes e invadir la Capitanía General de Chile. No cumplió la indicación de convocar a delegados de ese territorio para un Congreso Constituyente, sino que declaró la independencia de Chile, respecto de España y de la Argentina. Evidentemente, tenía sus propios planes y conceptos, que no coincidían con los de Buenos Aires".