Por ahí no pasa el problema, es más, conviene ahora no santificar a los terribles gobernantes mexicanos que se han aprovechado del dolor de su pueblo, de la pobreza que ellos han generado y no han podido ni querido combatir, del narcotráfico metido hasta en la médula de sus gobiernos, y no haciendo nada por frenar tal sangría, sino aportando fuerzas de orden que roban, torturan y matan a los centroamericanos que atraviesan diariamente el país para llegar a la frontera, ya en "La Bestia" o el "tren de la muerte", o los que hacen el trayecto a pie. Permiten a las bandas ejercer de autoridad en los territorios de la droga y el tráfico de personas.