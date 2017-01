Prohibir una fiesta electrónica es centrarse en la consecuencia, no en las causas. Es llegar, sin leer los capítulos intermedios, al final de una historia que, no por repetida, se termina de aprender. La tragedia de Costa Salguero es otro mojón en este mar de olvidos colectivos. Y Punta Stage comienza a borronearse en el imaginario. Pero Cromañón debería ser el libro cabecera de cualquier funcionario que necesite comprender lo que sucede cuando el Estado se autoexcluye de velar por la seguridad de las personas. Por algo Nilda Gómez, madre de una de las víctimas de aquella tragedia, insiste con que no se puede prohibir que la gente se divierta. Lo que sí se debe prohibir es que la vida de quienes desean divertirse penda de un hilo, como en una ruleta rusa.