En definitiva, mientras que los funcionarios se regocijan contemplando las obras públicas desde sus estratosféricas poltronas, la sociedad deja de disfrutar las casas que no se construyeron, los automóviles y los televisores no fabricados, los vestidos y los abrigos que no se confeccionaron e incluso quizá los productos del campo que no sólo no se vendieron sino que ni llegaron a ser sembrados. Naturalmente, para ver tales cosas no creadas se requiere una imaginación que pocas personas poseen. Lo que sí está claro es que cuando el ministro Rogelio Frigerio (nieto) afirma enfáticamente que hará volar la obra pública, el bolsillo de los contribuyentes presentes y futuros comenzará a sudar sangre para financiar este nuevo delirio electoral.