Resulta sorprendente el talento que tenemos como sociedad para perdernos en una simple ramita de un árbol, para no sólo no ver el bosque, sino ya hasta la propia rama del árbol a la que pertenece la ramita en cuestión. Esto hace que siempre pongamos la mirada en el lugar equivocado y el carro delante de los caballos, donde lo que está sucediendo con los manteros del barrio de Once no es la excepción.