Esta semana, con una acción conjunta de la nueva fuerza policial, se intenta desalojar a los manteros de Once. De acuerdo con la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), en la Ciudad hay 3.727 vendedores ilegales. Sólo en el barrio de Once hay 1.882. En diciembre, la venta ilegal en la Ciudad de Buenos Aires movilizó 2.152 millones de pesos y en todo 2016, 14.825 millones. Un cuarto de esas ventas se concentra en el Once (en diciembre, 544 millones entre manteros y saladitas, y en todo el año, 3.760 millones).