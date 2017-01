Enero no se toma vacaciones, al menos para la sucesión de problemas reales y los que la política sigue generando. Si hablamos de las oposiciones, esta vez la atención y la tensión estuvieron dentro del Frente Renovador. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete y socio político de Sergio Massa, fue a visitar a Milagro Sala y concitó la atención mediática al solicitar que la actual presidiaria aguarde el desarrollo de las causas judiciales que pesan sobre ella en libertad. Si bien el ex jefe de gabinete expresó que su actitud fue a título personal, la visita fue informada y acordada con Sergio Massa. Esto es de público conocimiento, pero las declaraciones altisonantes de algunos integrantes de ese espacio político evidencian que dentro del Frente Renovador existe un juego de tensiones, dado que todos no piensan lo mismo. Milagro Salas fue la acción de Alberto Fernández que trajo como reacción, la concordancia con dirigentes como Héctor Daer, Felipe Solá, Facundo Moyano en el intento, de cara al año electoral, de ordenar un esquema que permita al peronismo ser una opción nacional. Para ello, creen conveniente que Sergio Massa batalle donde tiene sin lugar a dudas su estructura política y donde además se librará el mayor desafío electoral: la provincia de Buenos Aires.