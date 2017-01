En las últimas semanas ha habido nuevos avances en este camino. La eliminación de la devolución del IVA en las compras con tarjeta de débito, una herramienta financiera que no usan los muy pobres, ahorró siete mil millones que tendrán mejor uso. La decisión del PAMI de ordenar el tema de los remedios para quienes no son pobres abre un camino muy interesante para discutir otras inequidades en el sistema de salud. Las propuestas que está haciendo el ministro Jorge Triaca para modificar el sistema previsional y al mismo tiempo usar recursos para blanquear a los trabajadores más pobres son verdaderamente revolucionarias (y por esa misma razón han de levantar mucha polvareda). No todos están de acuerdo en perder ingresos aunque sea para asegurar el primer empleo a los jóvenes pobres.