Es falso que sea solidario que una persona "rica" (luego veremos qué entiende Regazzoni por rico) omita usar el PAMI porque se puede pagar una prepaga. Allí se esconde el germen de un próximo paso que postularía un "soy rico (sic); cómo no voy a usar PAMI de viejo, a mí no me descuenten durante mi vida laboral que me las arreglaré por mi cuenta. Si soy rico para no usarla de viejo, soy rico para no aportar de joven". Eso es el fin de las obras sociales solidarias que se desfinanciarían en un golpe.