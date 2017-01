"No permitiremos que los menores de edad vayan presos" es la misma letanía que hace años escuchamos de boca de diversos protagonistas de la vida pública. Para comenzar, digamos que los menores de 18 años no sólo van presos sino que 12 veces han sido condenados a reclusión perpetua entre 1997 y 2002. Sin embargo, luego del escándalo internacional que supuso la condena en 2013 por ese motivo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dichas condenas se han "reducido y mitigado". Entre 25 y 30 años de prisión es lo que hoy se acostumbra a sentenciar para no agitar las aguas a nivel internacional.