No hubo paz, no la hay. ¿La habrá? ¿Puede Israel seguir viviendo como una potencia militar en tensión sin descanso? ¿No son los asentamientos una provocación sin rumbo fijo? ¿No traerá nuevas Intifadas, revueltas palestinas contra la población israelí? ¿Volverán los cohetes asesinos desde Gaza, acallada luego esa región a sangre y fuego? ¿Seguirán generando conflictos los sectores extremistas de los palestinos como Hamas y Hezbollah? ¿Hay conciencia clara entre los dirigentes de uno y otro lado acerca de lo que está en juego? No hay signos de ello.