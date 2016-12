El único antecedente similar a Odebrecht (el ya mencionado caso Siemens) corrobora que la máquina de la corrupción argentina no es permeable siquiera a la admisión de culpabilidad de quien paga la coima. El contrato, sospechado desde el comienzo, se firmó en 1998, pero la causa penal nunca despegó. En 2008 la empresa reconoció el pago de sobornos en el extranjero, lo que permitió que, 8 años más tarde, recién esté por elevarse a juicio el tramo que involucra a 17 ex directivos de la firma. Entre tanto, los funcionarios, en su momento señalados por las autoridades extranjeras con nombre y apellido, no han sido siquiera procesados. Las multas que pagó Siemens (2.600 millones de dólares totales), por cierto, no volvieron a la Argentina.