"A veces siento que ganar la lotería ha arruinado mi vida. Pensé que la haría diez veces mejor, pero la ha hecho diez veces peor. La mayoría de días pienso 'ojalá no tuviera dinero'. Me he dicho a mí misma, 'Mi vida sería mucho más fácil si no hubiera ganado'. Y si hubiera ganado 100 millones de libras, habría sido 100 veces peor", aseguró Park en declaraciones al Sunday People.