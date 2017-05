Cité mi caso con un interrogante: ¿cómo haría yo para dejar de correr si debiera hacerlo, en el hipotético caso que fuese algo perjudicial para mí. No habría chances de que pudiera dejarlo. Correr a mi me hace sentir fuerte, feliz, más sana, me ayuda a pensar mejor, me hace sentir poderosa, libre, realmente correr me hace sentir muchas veces una súper mujer, como dejaría algo así? Y esa persona me dijo: "A mí no me pasa nada de eso con mi adicción, no me hace sentir feliz, ni poderosa, ni una súper mujer, ni aliviada… solo me permite seguir un poco más. Ojala yo obtendría todo eso que a vos te da correr. Sentite dichosa de poder hacer algo que te de todo eso." Y entonces me dije a mí misma: "Correr no es como una droga, es un millón de veces mejor y más poderoso". No existe nada parecido. Al menos para mí, y para muchos.