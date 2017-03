Los niños no tienen que estar en ese conflicto, nunca. La salud mental de nuestros hijos tiene que estar por sobre nuestro narcisismo, odio o rencor, o de lo que sea. Ahora bien: ¿Hay que estar como si nada, ocultando todo a los hijos? No, por supuesto: ellos son como una púa de tocadiscos, muy sensibles, captan todo, la más mínima vibración. Se puede hablar y transmitir que no se está pasando un buen momento, ser realistas dentro de los límites que tienen los niños para la comprensión de ciertas cosas; hasta se puede poner en palabras: "hijo, yo estoy pasando un mal momento, no estoy bien, a veces me enojo con mamá, por cosas de grandes, cosas comunes, pero ya se me pasa, y con mama estamos trabajando para llevarnos bien". Digo, como último recurso, es preferible decir algo, y no que el niño esté escuchando el odio, los llamados telefónicos agresivos, etc.