"Odiaba la forma en que me veía y la forma en que me sentía. Odiaba la idea de que la gente me miraba y juzgaba por mi tamaño. Decía que no me importaba mi peso o lo que otros pensaban de mí, pero eso era mentira. Era un mecanismo de defensa. Ahora, es una historia completamente diferente. Me encanta la forma en que me veo y siento. Me gusta ir al gimnasio y desafiarme físicamente", detalló.