Millones de niños y adolescentes en el mundo son cómplices silenciosos de las escenas de bullying tan solo porque tienen miedo a reaccionar. Y esa no reacción no es únicamente por temor al líder negativo que empuja al bullying, sino porque que también temen tener algún lío en el colegio y ser reprendidos por sus padres por eso. Esos líderes negativos, eligen chicos frágiles o con historias como las de ellos para practicar las escenas de maltrato y sadismo. A ver: no olvidemos que más allá de la víctima, los victimarios suelen ser niños que simplemente reproducen en el colegio lo que ven en sus casas; con lo cual también son víctimas de núcleos familiares en estado de agresividad; y su violencia o sadismo es solo un desplazamiento, una escenificación en las instituciones por donde transitan de lo que les hacen a ellos mismos o de lo que observan entre sus padres y cuidadores.