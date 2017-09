"Me encanta entrar a las casas y hablar con la gente. Hace unos 64 años que no lo hacía y reconozco que es terapéutico. Encontrarse con aquellos que les cuesta llegar a fin de mes pero a pesar de eso tienen la sencillez de servirte un mate con tortas fritas que por supuesto ni se me ocurre probar, pero igual me obliga a poner cara de estar pasándola bien, es genial. Vale la pena el esfuerzo, un voto es un voto", le dijo Cristina a uno de sus principales asesores, quien le recomendó seguir al pie de la letra la estrategia que impuso el ecuatoriano Jaime Durán Barba, primero en el PRO y ahora en Cambiemos, porque es lo que funciona. "Lo nuestro es mucho más genuino que lo de Mauricio o María Eugenia Vidal, porque ellos lo hacen desde hace años, pero en nuestro caso había que animarse a tocar el timbre y que no nos tiren con un pan viejo, de esos que duelen más que un cascote", remata su mano derecha comunicacional.