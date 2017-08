Jorge puede ser cualquier cosa, menos un tipo sin códigos. Y como estamos en veda política no menciona candidatos, ni partidos, ni siquiera funcionarios públicos que no estén en campaña. Lo que sí, se mete de lleno en un tema polémico. "Me causa gracia, cuando de golpe descubren que la construcción está cartelizada. Pero si es la historia de los cimientos de todos los países. ¿De dónde te pensás que hizo la fortuna la familia Rockefeller en los Estados Unidos? Siendo contratistas del Estado. Y ahora lo quieren expulsar del Congreso a mi amigo el ex Ministro. Así no va". Consultado acerca del escándalo de Odebretch, su postura es muy clara "No va a pasar nada de nada, olvídate. Los jueces están más preocupados por cambiar el auto importado que por cambiar el país".