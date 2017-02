¡Salve, dios grande, Señor de la Verdad y de la Justicia, Amo poderoso: heme aquí llegado ante ti! ¡Déjame pues contemplar tu radiante hermosura! Conozco tu Nombre mágico y los de las cuarenta y dos divinidades que te rodean en la vasta Sala de la Verdad-Justicia, el día en que se hace la cuenta de los pecados ante Osiris; la sangre de los pecadores, lo sé también, les sirve de alimento. Tu Nombre es: "El-Señor-del-Orden-del-Universo-cuyos-dos-Ojos-son-las-dos-diosas-hermanas".



He aquí que yo traigo en mi Corazón la Verdad y la Justicia, pues he arrancado de él todo el Mal.



No he causado sufrimiento a los hombres.



No he empleado la violencia con mis parientes.



No he sustituido la Injusticia a la Justicia.



No he frecuentado a los malos.



No he cometido crímenes.



No he hecho trabajar en mi provecho con exceso.



No he intrigado por ambición.



No he maltratado a mis servidores.



No he blasfemado de los dioses.



No he privado al indigente de su subsistencia.



No he cometido actos execrados por los dioses.



No he permitido que un servidor fuese maltratado por su amo.



No he hecho sufrir a otro.



No he provocado el hambre.



No he hecho llorar a los hombres, mis semejantes.



No he matado ni ordenado matar.



No he provocado enfermedades entre los hombres.



No he sustraído las ofrendas de los templos.



No he robado los panes de los dioses.



No me he apoderado de las ofrendas destinadas a los Espíritus santificados.



No he cometido acciones vergonzosas en el recinto sacrosanto de los templos.



No he disminuido la porción de las ofrendas.



No he tratado de aumentar mis dominios empleando medios ilícitos, ni de usurpar los campos de otro. No he manipulado los pesos de la balanza ni su astil.



No he quitado la leche de la boca del niño.



No me he apoderado del ganado en los prados.



No he cogido con lazo las aves destinadas a los dioses.



No he pescado peces con cadáveres de peces.



No he obstruido las aguas cuando debían correr.



No he deshecho las presas puestas al paso de las aguas corrientes.



No he apagado la llama de un fuego que debía de arder.



No he violado las reglas de las ofrendas de carne.



No me he apoderado del ganado perteneciente a los templos de los dioses.



No he impedido a un dios el manifestarse.



¡Soy puro! ¡Soy puro! ¡Soy puro! ………"