Elegir los poemas me recuerda la vida, es la vida: amigos cercanos, por un tiempo, corto o largo, pero que después la vida nos separa, sin separar, pero aleja, siguen en uno, pero no al lado de uno, amigos, amores, familias. Dentro, pero no cerca. Algo así fui sintiendo con los poemas, cada uno, al pesarlos, traía su propio recuerdo: tal o cual palabra, nueva o vieja, el momento en que esa palabra me habló, de entre todas las escuchadas esa, y no las otras, saltó, sola, escapó de la frase escuchada o leída, se liberó de la gramática y me habló, o buscó decirse, merodeó y fue generando otras asociaciones, otras palabras… hasta que desde ella, y a veces, desapareciendo, las otras le respondieron, el poema se fue diciendo, la palabra, esa, me fue guiando. Así algunas palabras, queridas palabras, otras veces otros poemas fueron lugares, fueron encuentros, otros, no pocos, absolutamente imaginarios, o, al menos, para mi memoria.