—Debo decir ante todo que el Beckford del libro no existe. Es un pueblo completamente ficticio, situado en un paisaje que en su mayor parte es real. Quería escribir sobre una comunidad pequeña, porque me interesan los efectos que el hecho de vivir en un pueblo pequeño puede tener sobre las personas. La vida en un lugar donde todos se conocen puede fomentar la solidaridad y la buena vecindad, pero también puede ser bastante sofocante. Me preguntaba si esa vida podía favorecer una cultura del secretismo, si podía impulsar a algunas personas –particularmente a los jóvenes– a buscar vías de rebelión y a romper con los roles asignados.