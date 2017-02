—Sería un error caer en la trampa de adjudicarles a cada uno todas esas características que les conocemos desde el principio. Es más interesante ver cómo surgen y preguntarse por qué surgen. Pero es muy claro que esa actitud aparece casi desde un comienzo en Spinetta y en los otros tres músicos de la banda. Hay crónicas de 1970 que cuentan que Almendra no tocó "Muchacha". Algo se inaugura ahí. Bueno, de nuevo: "Tu tiempo es hoy". La idea de no tocar las canciones no se construye desde un lugar caprichoso sino desde un lugar ideológico.