—Mi padre siempre habló de la posibilidad del suicidio. A los 23 años le dice a sus amigos "Si a los 30 no tengo un millón de dólares me pego un tiro". Una vez que tenía más que ese millón, termina acuñando la frase "Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos". Y cuando la Policía comienza a torturar y desaparecer personas, mi padre sabía que la garantía de Justicia para él estaba limitada, por lo que toma la decisión de suicidarse en caso de verse rodeado. Me empieza a decir "Tengo 15 tiros en mi pistola, 14 van a ser para mis enemigos y el último lo guardaré para mí". Llegamos hasta el extremo de que me enseñó la manera como yo debería suicidarme si es que nos veíamos rodeados por la Policía. Me explicaba por qué el tiro no podía ser ni en la boca ni en la frente ni en la sien, porque podía desviarse y no causar un daño definitivo. Los médicos forenses que realizaron la autopsia le hicieron llegar un mensaje muy concreto a mi familia: habían sido amenazados para alterar el informe porque obviamente la policía, las autoridades y los enemigos consideraban una última derrota que Pablo Escobar se hubiera suicidado y nos les hubiera dado el gusto de atraparlo o de ser ellos los que dispararon. No tengo dudas de que mi padre se suicidó y la particularidad del informe forense es que el tiro que termina con la vida de mi padre es en el oído derecho, justamente donde siempre me dijo que se lo pegaría.