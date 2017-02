Incluso la fascinación que ambos libros ejercen sobre el lector se debe a motivos contrapuestos: los rigores de la naturaleza salvaje y del frío del Ártico de Leñador intrigan por la extrañeza, por la distancia que ponen entre nosotros y ese narrador sin nombre. En cambio, las voces del Diccionario de separación no podrían ser más familiares; hombres y mujeres intentando recomponer una identidad o una vida después de la experiencia traumática de la separación. "Me fui del país, buscando alejarme de todo, de la oscuridad, del pasado, de la claustrofobia, necesitaba respirar", apunta al comienzo el protagonista de Leñador. Y si bien lo único que se nos revela de ese pasado son fracasos como boxeador y como soldado ("combatí en una guerra, hace décadas en un archipiélago"), no sería descabellado imaginar también un desengaño amoroso. Como si la vida de leñador en el Yukón fuese también un intento por escapar del laberinto urbano que describen los autores del Diccionario.