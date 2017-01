El gran librepensador Thoreau fue un rompecorazones nato a pesar de que, según su vecino Nathaniel Hawthorne, era "feo como un pecado. De nariz larga, boca torcida y modales zafios y rústicos". Para peor, nunca se bañaba y se paseaba con la misma ropa una y otra vez. Pese a todo esto, muchas mujeres cayeron bajo su embrujo. Entre otras, la autora de Mujercitas y otros grandes clásicos, Louise May Alcott. "Bajo sus defectos, el ojo del Señor vio las grandes líneas que servirán de modelo para el hombre perfecto", escribió sobre él. Y si no fuera por el ¿pequeño? detalle del aseo, pues no se equivocaba.