El campeonato comenzaba ese mismo día y duraba hasta el fin de semana. Guerriero no lo pensó dos veces: se fue a Laborde para escribir una crónica. "Fui queriendo contar la historia del festival", explicaba, "y, entonces, una noche vi sobre el escenario a un tipo del que nadie me había hablado, que no era favorito, que era bajito para la estatura de los otros bailarines. Lo vi bailar y me volví loca. Me deslumbré. Fue como un flechazo. En ese instante me di cuenta de que la historia no era el festival, sino este tipo."