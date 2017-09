Los hallazgos derivados de la experiencia superan ampliamente los pronósticos esperados, de por sí angustiantes. "No esperaba una diferencia significativa observable en comunidades de la Antártida calentadas tan solo 1°C. He pasado la mayor parte de mi carrera trabajando en climas templados donde las comunidades experimentan fluctuaciones de temperatura mucho mayores y no esperaba una respuesta así con solo ese cambio", denunció Ashton.