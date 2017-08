Samuel Myers, investigador sobre los efectos del cambio climático en la salud de la Universidad de Harvard, reconoció la limitación del trabajo de campo: no existe relación causa-efecto sólida o consecuente, apenas una conexión ineludible entre el cambio climático y los suicidios. "La correlación no implica causalidad, y la responsable del estudio admite que no podemos estar seguros de que haya una relación causa-efecto, pero sus observaciones presentan argumentos fuertes de que probablemente exista esa relación". Esta analogía, asegura el experto, "aporta pruebas adicionales a la explicación de que las cosechas arruinadas por el calor causan desesperación y suicidio".