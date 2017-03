Su testimonio fue registrado en documentales y en una autobiografía llamada "The Boy Who Harnessed the Wind: Creating Currents of Electricity and Hope" ("El chico que amaestró el viento: creando corrientes de electricidad y esperanza"). Hoy se aboca a desarrollar un instructivo tecnológico para acercar las definiciones entre "saber" y "hacer". Entre el futuro que no pudo aceptar y el molino de viento que inventó.