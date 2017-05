El escultor Gutzon Borglum creó el Mount Rushmore National Memorial para rendirles tributo a cuatro de los presidentes de los Estados Unidos: George Washington (1732–1799), Thomas Jefferson (1743–1826), Theodore Roosevelt (1858–1919), y Abraham Lincoln (1809–1865). Sin embargo, un dato sorprendente y poco conocido es que existe un cuarto escondido detrás de la cabeza de Lincoln llamado "The Hall of Records" donde se encuentra una bóveda de titanio que contiene retazos de la historia de Estados Unidos. La idea es que se pueda abrir dentro de miles de años para que "civilizaciones del futuro" puedan aprender sobre el pasado. No está permitido el acceso a turistas ya que es muy difícil de escalar.