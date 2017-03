Le Pont des Arts es un puente peatonal parisino que cruza el río Sena. Une al Institut de France con el Palais du Louvre. Ha sido escenario de múltiples historias de amor. En Rayuela, de Julio Cortázar, ofició de punto de encuentro entre la Maga y Oliveira y en Sex and the City fue el sitio donde ocurrió la última escena romántica entre Carrie (Sarah Jessica Parker) y Big (Chris Noth). Es ahí donde enamorados de todo el mundo eligen sellar su vínculo con una conocida tradición que consta de cerrar un candado con los nombres de la pareja en las rejas del puente y luego arrojar la llave al río. Sin embargo, a partir del 2015 comenzaron a retirarse debido a que el peso de los candados está afectando su estructura, pero eso no paró a la tradición, que hoy es más fuerte que nunca.