Apple no ha revelado el costo total, pero ex gerentes del proyecto calculan que será de unos 5.000 millones de dólares, una cifra que el presidente ejecutivo, Tim Cook, no negó en una entrevista de televisión el 2015. Más de 1.000 millones de dólares se utilizaron sólo para el interior del edificio principal, según un ex encargado de la construcción.