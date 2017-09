El nombre se le ocurrió a Roby: "Corina [por entonces su novia] me ayudó a definirlo. Yo tenía un par en mente y, cuando me dijo "Sí, ese me gusta", fue la validación final. Quedó Despegar. Terminé el MBA y mientras mis compañeros [sus futuros socios] conseguían trabajos en Estados Unidos volví a la Argentina para comenzar a poner la idea en marcha. Mientras tanto, entré como analista financiero a Telecom Argentina [una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del país]. Mi oficina de Telecom fue la base de todo. La verdad, me quedaba muchos días después de hora y me venían a ver los chicos. Nunca nadie me dijo nada. En ese sentido, nos ayudaron mucho".