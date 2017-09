En Argentina, como el sistema bancario es relativamente chico, el mercado intrabancario no tiene la escala suficiente como para marcar una tasa de referencia. Es decir, hay una tasa Call a 1 y 7 días, pero no se opera lo suficiente, por ende, no funciona como referencia. En realidad, cuando los bancos comerciales tienen que financiarse o colocar excedentes en la inmediatez recurren más bien al Banco Central. Pongamos un ejemplo: si un Banco A tiene un excedente de $1, como el mercado intrabancario no es líquido lo que hace es colocar ese peso en el BCRA a través de una operatoria llamada Pase Pasivo (en este caso dado que el BCRA recibe los fondos) y por la cual el BCRA le pagará una tasa de interés. Siguiendo en el ejemplo, si un Banco B necesitara $1 para cubrir encajes recurriría también al BCRA para pedirle ese importe prestado y lo haría también a través de un Pase, pero en este caso Activo (porque el BCRA presta el dinero). Por dicho préstamo el Banco B pagará también un interés. Como vemos, el poco alcance del mercado intrabancario genera una duplicación de operaciones que eleva el costo financiero total de la operatoria: en un mercado intrabancario líquido el Banco A le prestaría al B y no habría necesidad de más operaciones ni de intervención del Banco Central.

Recapitulando, como los Pases son a 1 o 7 días, existen entonces 4 tasas de referencia: