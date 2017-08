El economista y ex titular del Banco Central (BCRA) Mario Blejer consideró que la autoridad monetaria "está para moderar los cambios (en la cotización del dólar) y no para evitarlos" e indicó que el ente debe "dar la certeza de que no va a dejar que se atrase" la divisa ni que tenga "saltos violentos que afecten las decisiones económicas".