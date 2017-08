Por su parte el economista José Luis Espert, titular de la consultora Espert & Asociados, sostiene que "el dólar no está fuera de control del Banco Central (BCRA) y el incremento sigue el ritmo de la inflación. El BCRA puede dejar el dólar donde quiera, pero no sé dónde quiere dejarlo". Espert destaca que "la precandidatura a senadora de Cristina Kirchner fue uno de los factores de hicieron que el dólar se incrementara dos pesos en tres semanas. Pero no creo que el valor del dólar aumente mucho más hasta fin de año".