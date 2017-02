Qué dice el slogan feminista que la marca Dior puso de moda

“We Should All Be Feminists”, reza la remera que propuso la casa de alta costura en su pasarela y que ya se convirtió en el ítem favorito de las celebrities. Jennifer Lawrence, Natalie Portman y Rihanna son algunas de las mujeres famosas que ya la sumaron a su guardarropas