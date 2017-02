Argentina en breve debería comenzar con una política fiscal correctiva para ilusionarnos con el "Caso 3" y no caer en el preocupante "Caso 1". Argentina debe comenzar a destruir la dominancia fiscal. La realidad actual no es un equilibrio, simplemente representa a un estado en bancarrota al cual le dieron desde Wall Street, un par de años de leverage. Sería útil que la ciudadanía (ojo otra vez, digo ciudadanía toda y no gobierno) se concientice del sacrificio que es necesario hacer para intentar subirnos a un sendero convergente en la dinámica de la deuda externa, tasa de crecimiento y nivel de déficit fiscal.