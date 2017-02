BBVA lanzó el Centro para la Educación y Capacidades Financieras, una plataforma online y global para promover el conocimiento financiero y favorecer que las personas adquieran las habilidades que les permitan mejorar sus vidas y acceder a mejores oportunidades. En esta iniciativa, estará acompañado por las principales organizaciones e instituciones de referencia mundial en educación e inclusión financiera, entre otras, el Banco Mundial, el Institute of International Finance (IIF), la Asociación Bancaria Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General Iberoamericana, Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), Centre for Financial Inclusion, así como distintas entidades del sector público, asociaciones sectoriales, de consumidores y ONG.