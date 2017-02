5. Un elemento adicional no menor que favorecería un tipo de cambio más atrasado es que el Banco Central profundizaría su compromiso de no intervención en el mercado cambiario a lo largo del 2017. Hace varios meses que la entidad que preside Federico Sturzenegger no compra ni vende. Y por el momento el único plan de incorporar reservas es adquiriendo dólares que le vende directamente el Tesoro (como sucedió la semana pasada), mientras se abstiene de hacerlo con las emisiones provinciales.