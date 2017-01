En sólo un año, el Presidente Macri y su equipo han podido re-oxigenar institucionalmente a un país éticamente quebrado y en estado de gangrena mental, esto es sólo un incipiente inicio ante un camino infinitamente largo, complicado y lleno de peronismo. Respecto a la administración anterior, la Argentina de hoy exhibe mejoras notables. Ya no padecemos de discursos mesiánicos, ya no somos sometidos a cadenas televisivas cotidianas, incomprensibles e interminables, ya no debemos enfrentar ataques anti-republicanos ni dictatoriales, tenemos un Presidente que en vez de buscar la confrontación permanente intenta a su forma y con su estilo, criticable si quieren, un mensaje socialmente conciliador, cuando abrís el diario a la mañana no te estalla la cabeza con una bomba cotidiana como solía ocurrir sólo un año y medio atrás, lentamente Argentina se recupera de los cuantiosos cepos impuestos en un pasado muy reciente, se integra como puede al mundo y gracias a la impecable gestión del Banco Central, Argentina se ha encauzado ya en un sendero inflacionario mucho más controlado, los argentinos de a poco le vamos perdiendo el miedo a convertirnos en Argenzuela. Y podría seguir con una serie de cambios que han modificado ya nuestros sentires cotidianos. Probablemente y sin darnos cuenta, el Presidente Macri intenta reconvertir al Principado de Peronia en la República Argentina, aquélla que alguna vez y hace mucho tiempo se ubicaba en el top-10 de las naciones del mundo. Como condición esencial en esta Argentina de "primer orden" se hace indispensable que el peronismo no vuelva a tomar la administración del país y el oficialismo a eso lo tiene muy en claro. La no existencia de peronismo en el poder es per sé una excelentísima condición y esa es la razón por la cual los mercados financieros siguen siendo amigables con un país que enfrenta un equilibrio general lleno de dudas.