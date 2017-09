Aunque es un misterio cuánto podría valer el negocio de Prisma, se estima que no bajaría de los USD 1.500 millones. Y habría importantes jugadores internacionales interesados en quedarse con el negocio. Claro que una vez que se queden con la empresa tendrán más competencia, ya que seguramente habrá nuevos interesados en ponerse a emitir Visa en la Argentina. De la misma forma, también Mastercard pasaría a ser emitida por varias instituciones y no exclusivamente por First Data como sucede actualmente.