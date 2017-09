– En el equipo económico, en general, y en el Banco Central, en particular, destacan frente a ese planteo que las políticas de endeudamiento y de tasas de interés no son para siempre, sino que forman parte de un proceso de transición, hasta que la economía en su conjunto se normalice, y se pase de la etapa de la recuperación a la del crecimiento sustentable…

– Lo que no estoy viendo hoy, todavía, espero equivocarme, es cómo es ese proceso que está planeando el Gobierno. Estoy seguro de que si sigue en este ritmo no termina bien; no será la semana que viene, ni dentro de un año; es más hubo un proceso como el de la convertibilidad que se extendió por 10 años, y todos sabemos como terminó. La buena noticia es que hay herramientas para evitarlo; y mecanismos para empezar para corregirlo, para no caer en esta trampa casi perfecta que siempre terminamos entrando, con altos intereses de la deuda pública, con más endeudamiento y más ajuste fiscal, sobre todo en una economía en la que todavía hay una inflación muy elevada. Le soy sincero, no veo ningún éxito en haber bajado la suba de los precios del 43% en 2016 a 23% ahora; porque es la misma inflación estructural que se tuvo en los diez años previos.