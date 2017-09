Uno de los principales reclamos de gremios que agrupan a pilotos y aeronavegantes como APTA, APA, UPSA, APLA y UALA es que las seguridad en los vuelos no está garantizada, y que no está garantizada la infraestructura para la llegada de nuevas compañías. Además, comparan a algunas empresas con Uber, pues aseguran que no quieren cumplir con las leyes locales y hasta mencionan flexiblización laboral.