Miguel Bein, que fue el principal asesor económico de Daniel Scioli en las elecciones presidenciales 2015, avaló casi todo lo actuado por el Gobierno hasta ahora y no ahorró críticas a la herencia de Cristina Kirchner: "No sólo nos habían dejado sin reservas en el Central, también perdimos las de petróleo, gas y diez cabezas de ganado". "La única ventaja -puntualizó- es que dejaron un país desendeudado porque no hubo acceso a los mercados. Y eso es lo que está aprovechando el actual gobierno".