– ¿Tiene otra debilidad el flanco fiscal, porque pareciera que no se ve una apreciable eficiencia en el manejo de la cosa pública, o sí?

– No en la medida necesaria. Al concepto del gradualismo lo acompaño con la idea que llamo productividad inclusiva. La Argentina, por su situación social y política no puede basar el aumento de la productividad en elevar la tasa de desempleo, o sea despedir gente; pero eso no implica que no existan otros caminos. Y en el sector público me parece que falta una agenda de aumento de la productividad.