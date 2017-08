El dólar fue un tema aparte. Algunos como Daniel Marx consideraban que en breve el Central deberá salir a comprar, con un doble objetivo: sostener el precio para que no baje de los $ 17 y al mismo tiempo "cantar victoria" luego de haber vendido a $ 17,80 en las últimas dos semanas. Al lado, Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL, advertía por el efecto inflacionario: "Estuvo más de diez días a $18 y eso lamentablemente tendrá un traslado a precios, tal vez no de gran magnitud porque el consumidor no convalida cualquier cosa".