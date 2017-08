La fórmula 35/5 estuvo en boca de casi todos los operadores de la City. Si Cristina no supera el 35% y no gana por más de 5% de diferencia, los inversores leerán el resultado como una victoria del Gobierno, aun habiendo perdido las PASO en la provincia de Buenos Aires. Dar vuelta el resultado de una elección luego de una primaria no sería un milagro ni mucho menos. Es lo que consiguió Cambiemos en la provincia en la elección a gobernador del 2015. Pero lo más fuerte de todo, más allá de estas especulaciones, es cierto convencimiento de que el kirchnerismo no será una verdadera alternativa de poder en 2019.